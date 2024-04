3 serie tv da guardare su Amazon Prime Video questa settimana

Aprile si è aperto con tante novità in streaming e anche Amazon Prime Video non è da meno. La piattaforma propone una libreria piuttosto ricca di titoli sia nella sezione cinema che in quella dedicata alle serie televisive. Ma quali sono i titoli serial da vedere questa settimana su Prime. Ve ne abbiamo selezionati tre.

Dal 1° aprile su Amazon Prime Video è disponibile la sesta stagione di Naruto: Shippuden. Dal 1° novembre 2023 Naruto è su Prime, ogni primo del mese, vengono aggiunti diversi episodi dell'anime sulla piattaforma e da aprile sono disponibili i nuovi episodi della sesta stagione.



Siete pronti per le nuove avventure di Naruto su Amazon Prime Video? Un'altra serie imperdibile questa settimana è Le avventure di Lupin III, che potete recuperare fino all'8 aprile, quando la serie animata verrà tolta dal catalogo Prime.

Si tratta della prima serie anime indirizzata ad un pubblico adulto e basata sull'anime Lupin III. In Italia è tornata in auge negli anni '90 con il titolo Lupin, l'ncorreggibile Lupin.

Un'altra serie che vi consigliamo di recuperare sin da questa settimana è Community, che verrà eliminata dalla piattaforma il prossimo 30 aprile. Un motivo in più per un bel binge watching della serie creata da Dan Harmon, con protagonisti Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie e Donald Glover. Inoltre, scoprite che fine che ha fatto il film su Community, del quale si è parlato per parecchio tempo.

