3 serie tv Netflix da tenere d'occhio questa settimana: i nostri consigli

Ormai Netflix ha davvero di tutto per quanto riguarda le serie tv, perciò ne vogliamo scegliere tre per voi da tenere d'occhio questa settimana e vedervi in comodità sul divano: ecco tre consigli assolutamente da non perdervi.

Partiamo con un prodotto a metà tra serie tv e cinema (dato che è uscito anche in sala in Italia) ma che ora potete trovare comodamente su Netflix: Esterno notte di Marco Bellocchio. Una mini-serie divisa in sei puntate che racconta il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978. Uno spaccato dell'Italia dell'epoca che parla però sempre di noi, grazie allo splendido sguardo cinematografico di Bellocchio. Qua la nostra recensione di Esterno notte.

Se per caso qualcuno non l'avesse ancora vista, su Netflix (finalmente anche in Italia visto che era sempre stata esclusiva Sky) c'è la serie che ha dato il via alle produzioni originali del colosso dello streaming: House of Cards. Un prodotto che nelle sue prime stagioni aveva conquistato tutti per lo storytelling magnetico e spietato, retto da uno splendido Kevin Spacey nel ruolo del politico americano Frank Underwood.

Chiudiamo con Il metodo Kominsky, tre stagioni su Netflix con Michael Douglas e Alan Arkin. Serie che racconta la storia di Sandy Kominsky, attore che ha avuto una breve carriera di successo ed adesso è diventato un grande maestro di recitazione a Hollywood.

E voi le avete già viste? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle serie Netflix di febbraio 2024.