I 30 anni di Twin Peaks, come guardare la serie in streaming

Oggi, 8 aprile 2020, Twin Peaks compie 30 anni . La serie cult creata da David Lynch e Mark Frost è anche al centro di un evento organizzato da Kyle MacLachlan (l'indimenticabile agente Dale Cooper), che prevede la visione collettiva di un episodio. Ma dove poterla recuperare in streaming?

Che vogliate partecipare all'iniziativa di Kyle MacLachlan o che vogliate scoprire per la prima volta perché tante persone sono state ossessionate dalla domanda "chi ha ucciso Laura Palmer?", potete trovare gli episodi di questo capolavoro su Sky.



Nello specifico, le due stagioni di Twin Peaks e il revival del 2017 sono presenti nel catalogo on demand della pay-tv e dunque a disposizione di tutti gli abbonati. Gli spettatori possono anche sfruttare il servizio Sky Go per guardare gli episodi su ogni dispositivo. L'altra opzione disponibile è quella di essere abbonati a NOW TV. Se le prime due stagioni possono essere recuperate comodamente entro il 30 dicembre 2020, però, la terza stagione resterà nel catalogo di Sky fino al 19 maggio 2020 e dunque vi consigliamo di non lasciar passare troppo tempo se non volete perderla.



Per chi non conoscesse la serie, Twin Peaks racconta le vicende dell'omonima fittizia cittadina, sconvolta dalla morte in circostanze misteriose della giovane Laura Palmer. Durante le indagini condotte dal detective Dale Cooper, emergeranno i segreti di Twin Peaks e gli spettatori verranno catturati dalle atmosfere surreali di un prodotto che ha rivoluzionato la serialità.