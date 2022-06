30 Coins: Paul Giamatti nel cast della stagione 2 dello show horror di HBO Max

La serie horror di successo di HBO Max 30 Coins ha aggiunto un nuovo volto al cast che include gli acclamati Eduard Fernández e Megan Montaner. Paul Giamatti si imbarcherà quindi nella seconda stagione della serie, rinnovata lo scorso febbraio. La produzione della stagione 2 è già in corso e dovrebbe venir rilasciata sulla piattaforma nel 2023.

30 Coins, creata da Álex de la Iglesia, vede Fernández nei panni di padre Vergara, un prete ed ex detenuto che si ritrova esiliato dalla Chiesa in una piccola città spagnola chiamata Pedraza. Mentre cerca di fare i conti con il suo passato, in città iniziano ad accadere strane cose che richiedono le sue abilità di esorcista. Con l'aiuto del sindaco della città Paco (Miguel Ángel Silvestre) e della veterinaria locale Elena (Montaner), Vergara si propone di svelare il mistero degli avvenimenti paranormali che stanno affliggendo la città. Tutto sembra legato ad una moneta, in particolare uno dei 30 pezzi d'argento pagati a Giuda Iscariota per aver consegnato Gesù, il che indica una cospirazione più ampia che risale a molti anni prima.

Giamatti, protagonista di Billions, che è stato rinnovato per la settima stagione, interpreterà il ruolo del multi-miliardario americano esperto di affari e di tecnologia Christian Barbrow. Barbrow, scrittore di fantascienza e grande scienziato, guida un'oscura "Fratellanza" composta dalle persone più potenti e ricche del mondo.

