30 Rock: revival in vista? Secondo Jane Krakowski, ci sono delle buone probabilità!

Jane Krakowski, l'attrice che ha interpretato la narcisista Jenna Maroney in tutte le sette stagioni di 30 Rock, fa sperare i fan della serie sulla prospettiva di un revival, in futuro.

La sitcom originale della NBC ha trasmesso il suo episodio finale nel gennaio 2013, dopo 138 episodi, ed è generalmente considerata una delle più grandi comedy della storia della televisione. Il segreto del successo dello show era tutto merito della chimica del suo ensemble di attori di talento che includeva Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jack McBrayer e, naturalmente, Tina Fey.



Ora, cinque anni dopo la messa in onda dell'episodio finale di 30 Rock, i dirigenti televisivi si stanno facendo trascinare dall'onda di revival quali Pappa e Ciccia e Will e Grace. Per dirne una: lo scorso agosto Screenrant ha riportato che il presidente della NBC Entertainment, Bob Greenblatt, avrebbe rilanciato 30 Rock "in un attimo" se la Fey glielo avesse chiesto. La Krakowski, comunque, ha detto a THR:



"[Un revival] sarebbe un sogno che si avvera. Ci siamo divertiti tutti da matti in quello show e alcuni degli attori chiave ne stanno parlando. La serie è stata, probabilmente, la migliore esperienza che avremo nelle nostre carriere. In questo momento, [i revival sono] la tendenza ... E aarei entusiasta se questa tendenza continuasse fino al ritorno di 30 Rock ".



