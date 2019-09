Dove sono gli altri 36 ragazzi dotati di superpoteri in The Umbrella Academy?

Nella realtà narrata in The Umbrella Academy, il 1 ottobre 1989 ci furono 43 parti non previsti, tutti alla stessa ora. In quell'occasione vennero al mondo 43 individui dotati di poteri speciali. Nella prima stagione dello show ne abbiamo conosciuti 7, ma... Dove sono gli altri 36?

La serie tv di Netflix basata sulla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy, è già arrivata alla sua seconda stagione, di cui a giugno sono iniziate le riprese, e che ha già visto l'aggiunta di tre nuovi membri al suo già ricco cast.

E proprio l'arrivo di Ritu Arya (Lila), Marin Ireland (Sissy) e Yusef Gatewood (Raymond) sta alimentando una particolare teoria da parte dei fan.

Se è vero che le nuove leve sembrerebbero essere dei personaggi originali, non provenienti dunque dal materiale cartaceo utilizzato come fonte d'ispirazione per la serie, in molti si stanno chiedendo se non abbiano comunque delle capacità simili a quelle degli Hargreeves.

E se la matematica non ci inganna, dei 43 ragazzi dotati di "superpoteri", se così li vogliamo definire, ne abbiamo finora visti 7 (gli Hargreeves), mentre ne mancherebbero all'appello ben 36.

Quando è stato chiesto allo showrunner della serie, Steve Blackman, e a uno degli autori del fumetto e co-produttore esecutivo dello show, Gerard Way, quando avremmo potuto vedere "gli altri" sullo schermo però, questi hanno affermato che "è una bella domanda, ma non possiamo rispondere".

Che sia finalmente giunto il momento? E i nuovi arrivati potrebbero essere tra questi? E in tal caso, sarebbero alleati o nemici dei Fratelli Hargreeves?

Lo scopriremo solo al ritorno di The Umbrella Academy su Netflix, nel 2020.