3Below: ecco il trailer della nuova serie Netflix prodotta da Guillermo Del Toro

L'universo Tale of Arcadia creato da Guillermo Del Toro per il servizio di streaming on demand Netflix si prepara ad espandersi con la nuova serie 3Below.

Con l'uscita ufficiale prevista per la prossima settimana sulla piattaforma, la compagnia ha deciso di pubblicare online il primo trailer. Come al solito, potete trovarlo in calce all'articolo.

Qualche tempo fa, durante la presentazione della serie animata Trollhunters 2, il regista premio Oscar Guillermo Del Toro ha annunciato che l'universo legato alla serie si sarebbe espanso arrivando a formare una trilogia, intitolata Tales of Arcadia.

Il centro delle lotte e delle dispute sarà proprio la città di Arcadia e tutti i progetti che riguarderanno la serie saranno distribuiti da Netflix. Dopo Trollhunter, il secondo capitolo della trilogia di Arcadia è proprio 3Below, con protagonisti due alieni teenager che appartengono alla famiglia reale e che insieme dovranno fuggire dalla città di Arcadia inseguiti da un feroce dittatore. I due affronteranno il mondo del liceo mentre tenteranno di riparare la propria navicella e tornare sul proprio pianeta.

L'altra, Wizards, racconterà quello che accade quando i troll, i maghi e gli alieni dovranno lottare per il controllo della magia e sarà disponibile nel 2019.

Tutte le serie di Tales of Arcadia saranno prodotte dalla DreamWorks.

3Below arriverà su Netflix il 21 dicembre. Qui sotto, oltre al trailer, potete trovare anche il fantastico poster ufficiale.