4 Ristoranti di Alessandro Borghese fa tappa nel Cilento: anticipazioni della puntata

Alessandro Borghese fa tappa nel Cilento, con la puntata di 4 Ristoranti che andrà in onda stasera su Sky e Now TV. Lo chef, infatti, sarà alla ricerca della migliore azienda agricola del territorio, che da sempre è meta di molti turisti durante la stagione estiva.

Ad accoglierlo ci saranno scogliere, spiagge, grotte ed il verde dei terreni, dove vengono coltivati prodotti genuini che poi andrà ad assaggiare.

Proprio le aziende agricole rappresentano un aspetto tipico di questa terra, e spesso sono a conduzione familiare, dove si producono ortaggi, formaggi, insaccati, olive ammaccate, olio, vino, spezie, erbe aromatiche ed anche frutta.

A bordo del suo van nero, Borghese darà via ad una sfida tra quattro ristoranti che si daranno battaglia a suon di pranzi e cene. Il vincitore otterrà il premio e titolo di miglior azienda agricola del Cilento.

Come previsto dal regolamento, ci sarà anche un oggetto bonus, rappresentato dall'antipasto misto che è uno dei piatti tipici del Cilento.

Dopo ogni cena, i ristoratori daranno un voto a menù, servizio e prezzo. Borghese però può cambiare le redini ribaltando la classifica oppure confermandola. Al primo classificato sarà dato un assegno da utilizzare per migliorare il ristorante.

In gara ci sarà Vincenzo, 31 anni ex calciatore titolare dell'Agiturismo la Sfruscià, Tiziana, 50 anni titolare dell'Agriturismo Podere Rega, Alessia (42 anni) titolare dell'agriturismo Zio Cristoforo, ed Angelo, 60enne titolare de La Fattoria Del Cilento.

La puntata come sempre potrà essere vista anche su Sky Go in streaming.