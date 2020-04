4 Ristoranti a Venezia: menù e curiosità di 'Zanze XVI'

E' tornato ieri sera 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, che nella prima puntata ha fatto tappa a Venezia per decretare il miglior ristorante della laguna. Il titolo se lo è aggiudicato "Zanze XVI" di Nicola, che ha portato a casa l'importante premio.

Il ristorante si trova a Santa Croce, ed affaccia sul piccolo canaletto di Rio de la Cazziola. Gli interni hanno le sembianze di una vecchia trattoria, ma non mancano gli elementi contemporanei. E' possibile sedere anche all'esterno, dov'è presente una fila di tavolini da due che affacciano proprio sul Rio de La Cazziola, che sfocia poi sul Canal Grande.

Il conto pagato dai commensali è stato di 45 Euro a persona. Il menù presenta piatti innovativi, mentre il servizio è formale.

Nicola Possagnolo, il titolare, è stato scelto da Forbes nella classifica dei cinque professionisti under 30 più influenti del nostro paese in marketing ed avertising. Il nome del ristorante fonda le sue radici in "Angela", che secondo la leggenda è stata la prima titolare della locanda. In veneziano infatti il diminutivo è proprio "Zanze", da qui il collegamento facile.

La nuova stagione di 4 Ristorante di Alessandro Borghese tornerà giovedì prossimo alle 21:15 su Sky Uno, alla posizione 108 di Sky e sul digitale terrestre al 455.