5 cose che hanno funzionato molto bene in Percy Jackson su Disney+

Ora che è ufficiale il ritorno di Percy Jackson per la seconda stagione vediamo assieme cinque elementi che nel corso delle prime otto puntate hanno funzionato davvero bene.

Partiamo subito con gli effetti speciali. Il comparto visivo di Percy Jackson su Disney+ regge sempre molto bene, sfruttando con furbizia i momenti in cui si può evitare di mostrare troppo e spingendo quando è importante farlo (la vista dell'Olimpo, per esempio).

Mettiamo poi ovviamente l'interpretazione di Adam Copeland, in arte Edge, come Ares, il Dio della Guerra della serie tv. Convincente, divertita, sia come presenza scenica che come volto, speriamo di poterlo rivedere con più minutaggio nella prossima stagione.

Anche la dinamica del trio è stata azzeccata, dovrà ancora evolversi ma i tre protagonisti hanno una bella chimica che ci auguriamo migliori ancora nei prossimi episodi.

Sempre dal punto di vista tecnico la scenografia è decisamente curata, sia per quanto riguarda gli oggetti di scena come spade, elmi e quant'altro, sia per tutti gli sfondi creati appositamente per Percy Jackson.

Chiudiamo con lo Zeus di Lance Reddick, prova che purtroppo non potremo più vedere vista la tragica scomparsa dell'attore, ma che ci lascia il ricordo di quanto fosse bravo con personaggi ieratici come questo.

E secondo voi quali sono le cinque cose che hanno funzionato bene? Diteci le vostre nei commenti, noi vi lasciamo agli easter egg del libro nel finale di Percy Jackson.