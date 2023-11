5 cose che non possono mancare nella serie tv live-action di Gargoyles

La nuova serie live action di Gargoyles nasce da un lavoro originale molto peculiare e decisamente maturo rispetto a tante altre serie d’animazione. Il nuovo prodotto Disney deve poter partire da queste basi per costruire un adattamento efficace. Scopriamo quali elementi dello show originale potrebbero essere elementi fondamentali del reboot.

Dopo aver dato un’occhiata ai concept del reboot di Gargoyles, torniamo a parlare del prossimo adattamento in live action per ricordare i punti di forza della serie animata, sicuri che debbano assolutamente essere le fondamenta per la creazione della nuova opera Disney.

Il primo elemento che non dovrebbe poter mancare alla costruzione della narrazione della serie è quello che viene ricordato come il tropo scommessa di Xanatos, un espediente narrativo che ha visto raccontare i piani del villain come in grado di risultare efficaci anche in caso di fallimento, attraverso una serie di plot che hanno costretto i protagonisti della serie a incredibili battaglie, contribuendo alla costruzione di una trama articolata e complessa.

Altro elemento estremamente attuale e dal forte impatto emotivo potrebbe essere la peculiarità della serie di mettere in risalto i problemi relativi ai pregiudizi e alle discriminazioni, esplorando le relazioni tra umani e Gargoyle in una metafora riuscitissima e coraggiosa.

Ancora più coraggiosa, soprattutto per gli standard dell’epoca e per un prodotto che si riferisca ai bambini, è il riferimento all’omosessualità di uno dei protagonisti, confermato dal creatore della serie, per quanto mai esplicitato del tutto nello show. Con i tempi ormai molto più maturi, il personaggio di Lexington potrebbe giovare di una rappresentazione ancora più coraggiosa.

Anche le relazioni tra i vari eroi sono state rappresentate, nel corso della serie animata, in modo molto maturo, mettendo in risalto la fedeltà al sentimento dell’amicizia dei vari protagonisti, nonostante le tante diversità che li caratterizzassero e le difficili decisioni da prendere durante il corso degli eventi. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, una narrazione di questo tipo potrebbe risultare vincente e fortemente caratterizzante per quanto riguardi i personaggi.

L’ultimo aspetto che ci ci piacerebbe ritrovare nel nuovo live action è rappresentato dalle tante citazioni a William Shakespeare fatte dal creatore della serie, Greg Weisman. I riferimenti al drammaturgo inglese, presenti tanto nei temi rappresentati, quanto nei dialoghi e nello sviluppo dei personaggi, potrebbero aiutare il live action a ottenere l’apprezzamento del pubblico e della critica.

In attesa di sapere qualcosa di più rispetto alla nuova serie live action, vi lasciamo all’annuncio ufficiale della serie tv Gargoyles.