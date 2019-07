Le 5 curiosità su Day of the Dead, film cult omaggiato in Stranger Things

I Duffer Brothers, sceneggiatori di Stranger Things, hanno voluto rendere omaggio a George Romero, uno dei loro punti di riferimento cinematografici, nel primo episodio della terza stagione, da pochi giorni in streaming su Netflix.

Nel corso della premiere, infatti, vediamo Mike, Lucas, Max e Will entrare di nascosto in un cinema che proietta Day of the Dead (in italiano Il giorno degli zombi), film del 1985 e terzo capitolo della trilogia zombi iniziata con Night of the Living Dead (1968) e proseguita con Dawn of the Dead (1978). Non è l'unica citazione presente, ma se vi ha incuriosito, ecco 5 cose da sapere sul film.

Non era il film che Romero aveva in mente

Il regista aveva immaginato un film in cui una classe dominante di umani sopravvissuti aveva creato un esercito di non morti su un’isola tropicale. Il budget sarebbe stato di 6,5 milioni di dollari, ma dopo il rifiuto di Romero di garantire una classificazione R-Rated la United Film Distribution gliene concesse solo 3,5 e i piani cambiarono. “Sono contento di Day of The Dead per quello che è” ha detto il regista in un libro del 1987. “Ma non è il film che volevo che fosse.”

Contiene lo zombie migliore di sempre

Il film è ambientato in un complesso sotterraneo dove un team di scienziati conduce esperimenti sui non morti. Il dottor Logan (Richard Lberty) vuole insegnare la civiltà al suo “allievo” Bub, che impara così a leggere, a rispondere al telefono e anche a sparare con una pistola. A differenza degli altri zombi, Bub non va a caccia di persone da mangiare, ma solo perché Logan lo sta segretamente nutrendo di carne umana. Interpretato dall’attore teatrale Sherman Howard, Bub è uno zombie dal carattere peculiare ed è molto amato dal pubblico.

C’è una delle morti più celebri del cinema horror

Quando il capitano Rhodes (Joseph Pilato) scopre che Logan ha dato carne umana a Bub, uccide lo scienziato. Bub lo vendica sparandogli e ferendolo gravemente, e quando questi tenta di scappare viene catturato da un’orda di zombie che lo squartano e lo mangiano vivo. Ancora cosciente, Rhodes grida una frase (del tutto improvvisata) che è diventata iconica nel genere horror: “Choke on ‘em! Choke on ‘em!” (in italiano: Avanti… mangiate!)

Ha avuto una forte concorrenza al botteghino

Il film è uscito il 3 luglio 1985 e ha incassato appena 5 milioni di dollari al box-office nazionale. Ha pagato probabilmente la vicinanza con un altro horror molto pubblicizzato, Il ritorno dei morti viventi di Dan O’Bannon, che ha incassato il triplo.

Nel film recita il produttore esecutivo di The walking dead

Greg Nicotero è apparso sullo schermo diverse altre volte, ma quasi sempre nei panni di uno zombie. Questa è una delle rare occasioni in cui interpreta un vivente, il soldato Johnson, che in ogni caso viene colpito e diventa anch’egli un non morto.

La terza stagione di Stranger Things contiene anche una discussa scena post-credit.