Le 5 differenze più grandi tra manga e live action di One Piece

Se c'è una cosa davvero inevitabile quando si passa da un medium a un altro è cambiare delle cose, spesso anche tante. Un "sacrificio" che ha dovuto fare anche il live action di One Piece, quindi ecco a voi le cinque differenze più grosse tra manga e live action.

Cominciamo con il fatto che due dei personaggi principali, Zoro e Nami, nel manga non vengono introdotti assieme. Nami la vediamo per la prima volta soltanto durante la saga di Buggy. Così come per Zoro, che nel manga appare già legato alla croce in giardino.

Un elemento inserito apposta per il live action di One Piece è l'incontro tra Arlong e Buggy, che nel manga non avviene visto che i due non si vedono mai. Nella serie tv su Netflix serviva per dare ad Arlong un arco più completo come villain e renderlo una minaccia costante.

Una grande differenza tra manga e live action è poi la morte di Merry. Nel manga infatti non muore, e la nave è chiamata come lui non perché è stato ucciso, ma perché l'ha costruita e aveva già quel nome. Una licenza abbastanza grossa visto che One Piece è conosciuto anche perché difficilmente i personaggi del manga muoiono.

Altra aggiunta per il live action di One Piece è tutta la storyline di Koby, Garp ed Helmeppo. Nel manga infatti dopo gli inizi non lo si rivede per un bel po'. E anche la rivelazione del fatto che Garp sia il nonno di Luffy avviene decisamente più avanti nel manga rispetto a quando succede nel live action. Altra cosa che non succede nel manga di questa storyline è lo scontro tra Luffy e Garp dopo aver sconfitto Arlong.

Uno dei cambiamenti più grossi è sicuramente la presenza di Don Krieg. Nel live action lo vediamo per un attimo prima di essere sconfitto da Mihawk, nel manga invece arriva al Baratie ed è il principale antagonista di questa saga.

E voi ve le ricordavate tutte queste differenze? Le avete beccate come gli easter egg del live action di One Piece? Ma soprattutto, quante puntate potrebbe avere la prossima stagione di One Piece su Netflix? Così da capire se e quanto modificheranno ancora. Diteci tutto nei commenti!