5 film dell'MCU per capire meglio Hawkeye su Disney+

Mentre arriva il promo dell'episodio 5 di Hawkeye, che ci avvicina alla fine della serie targata Marvel di Disney+, molti fan hanno dei dubbi su alcuni elementi. Questo potrebbe derivare dal fatto che, probabilmente, potrebbe non essere molto chiaro il percorso di Clint Barton nell'MCU. Ecco allora 5 film da guardare per capire meglio Hawkeye.

Torniamo indietro al momento in cui lo abbiamo conosciuto. O meglio, alla pellicola in cui lo abbiamo conosciuto: Thor. Nel film, in verità, Clint appare solo per un cameo, e avremo occasione di conoscerlo meglio solo in The Avengers, del 2012. Qui resta sotto il controllo di Loki finché Natasha Romanoff non lo libera. Da questo momento in poi entra a far parte della squadra dei vendicatori.

Il terzo film è Avengers: Age of Ultron. Qui Clint Barton si ritrova ad affrontare l'intelligenza artificiale Ultron, e arrivato a rischiare la vita, decide di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia. Un altro capitolo importante nella sua storia, che è importante aver visto, è il film Captain America: Civil War, dove Clint si schiera con Cap e viene arrestato. Ovviamente la quinta, imprescindibile, pellicola è Avengers: Endgame, dove Barton viene chiamato nell'ultima, grande missione. Il suo ruolo sarà importante, perché andrà sul Vormir per rimettere a posto una delle Gemme dell'Infinito, e si dimostrerà pronto a sacrificarsi.

Una menzione speciale va fatta per Black Widow, dove viene solo nominato, ma in cui conosciamo Yelena Belova, che abbiamo visto nella scorsa puntata della serie TV dedicata a Occhio di Falco e Kate Bishop. Volete saperne di più al riguardo? Ve lo raccontiamo nostra recensione dell'episodio 4 di Hawkeye!