5 grandi serie crime da divorare su Netflix che non puoi perderti

Siete appassionati di criminologia? Vi siete divorati podcast, libri e documentari su delitti, omicidi, casi da risolvere? Andate a braccetto con la suspence? Il vostro colore preferito è il giallo? Bene, siamo qui per voi, e per aiutarvi a scegliere le migliori serie TV crime presenti ora su Netflix.

Unbelievable

Ispirata a vicende reali, la serie esclusiva Netflix racconta la storia di un’attrice, Marie, interpretata da Kaitlyn Dever ovvero Abby nella prossima stagione di The Last of Us. Nella serie la protagonista è vittima di uno stupro, lo stesso che sarà al centro delle otto puntate, autoconclusive. Un prodotto da gustarsi tutto d’un fiato in un weekend.

Breaking Bad

Scelta scontata? Forse sì. Ma non si parla mai abbastanza di uno dei prodotti più incredibili che abbiano mai conquistato il piccolo schermo. Breaking Bad compie undici anni dalla sua scioccante conclusione, ma non sembra invecchiato di un singolo giorno. Se il vostro obiettivo è appassionarvi di fronte ad un prodotto crime seriale… eccovi accontentati. Non ve ne pentirete, tra colpi di scena, evoluzione dei personaggi e scrittura sopraffina.

Lupin

L’esclusiva Netflix con protagonista Omar Si è una delle serie meglio riuscite della piattaforma e, probabile, Lupin tornerà con una quarta stagione. Produzione francese, si distingue per raccontare le vicende di un ladro geniale che si ispira al ben più noto Lupin, e lo fa ricalcando quelli che sono stati i suoi colpi più celebri. L’interpretazione dell’attore, protagonista tra gli altri di Quasi Amici, è da annoverare tra le migliori della sua carriera.

Sherlock

Passiamo dall’altra parte della barricata – e della manica! – approdando nel meraviglioso mondo di uno Sherlock moderno. La serie TV che ha fatto esplodere la stella di Benedict Cumberbatch è disponibile su Netflix ed è composta da pochi, ma intensissimi, episodi. Quattro stagioni da tre episodi ciascuna, fatta eccezione per la terza che ne conta quattro. Cosa state aspettando? Catapultatevi nella Londra di oggi insieme ad uno Sherlock mai visto.

Le regole del delitto perfetto

Sei anni, dal 2014 al 2020, in cui Le regole del delitto perfetto ha conquistato il cuore e le televisioni di milioni di appassionati. La serie narra le vicende di Annalise Keating, avvocato difensore che rimane coinvolto in un complotto con al centro un omicidio. Su tutto, l’interpretazione di Viola Davis – che le è valsa un EGOT – è la punta di diamante di una delle migliori serie crime uscite negli ultimi vent’anni.

Berserk La Serie Tv (3 Bd) è uno dei più venduti oggi su