5 grandi serie disponibili su Netflix per un po' di sana azione

Nel mare magnum di Netflix a volte è semplice perdere la bussola: vi veniamo in soccorso dandovi qualche spunto su quelle che potrebbero essere le prossime serie TV action che potete gustarvi sulla piattaforma.

Dexter – 2006-2013

Sono in totale 8 le stagioni che hanno composto Dexter, andato in onda dal 2006 al 2013. Nella serie, il protagonista Dexter è una sorta di supereroe con un unico obiettivo: mietere vittime tra chi se lo merita. Stupratori, assassini, pedofili e tutti coloro che potrebbero essere una minaccia per la società, finiscono sotto la scure di Dexter, che di giorno è un tecnico forense e, di notte, scatena la sua ira verso i cattivi.

Snowpiercer – 2020 – in produzione

Se avete amato il fumetto, ma soprattutto il film del 2013 con protagonista un Chris Evans irriconoscibile, non potete perdervi questa serie action disponibile su Netflix. Protagonista è il mondo distopico di Snowpiercer insieme al suo inconfondibile treno ed il suo viaggio perpetuo intorno alla Terra. Il racconto si intreccia perfettamente con la metafora di una società distopica, dove i più ricchi sono in cima, nei primi vagoni del treno, e in fondo troviamo il ceto più povero, dimenticato e a volte sacrificato per i più futili motivi.

Squid Game – 2021 – in produzione

Probabilmente la serie coreana di maggiore successo, Squid Game ha fatto parlare di sé nel 2021 e, ancora oggi, attendiamo con ansia il suo sequel; a tal proposito, vi abbiamo svelato tutto quello che dovete sapere sulla prossima stagione di Squid Game. Composta da 9 episodi, la prima stagione percorre le vicissitudini del suo protagonista, il ludopatico Seong, insieme ai 456 partecipanti al gioco mortale Squid Game. L’obiettivo? Sopravvivere ai sadici giochi che caratterizzano lo show, dove soltanto uno si salverà.

Lupin – 2021 – in produzione

Un Omar Sy in grande spolvero interpreta Assane Diop, protagonista in questa serie TV action esclusiva Netflix. Le 3 stagioni disponibili sulla piattaforma raccontano i crimini del ladro francese, tutti ispirati a quelli del romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Fra un travestimento e l’altro, Assane si farà largo in una serie di eventi al cardiopalma.

La casa di carta – 2017-2021

Il prodotto seriale spagnolo di maggiore successo ha fatto parlare di sé, tanto che i suoi produttori hanno pensato di dedicare ad uno dei suoi protagonisti una serie, di cui abbiamo largamente parlato nella recensione di Berlino. Il racconto si concentra su un gruppo di “avanzi di galera” messi insieme dal Professore, interpretato da Andrea Lavagnino, il cui obiettivo è portare a termine una serie di rapine all’apparenza impossibili.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti di oggi.