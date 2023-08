5 live-action tratti da manga a dir poco disastrosi, da Dragonball Evolution in poi

Adattare in live-action un manga o un anime è sempre stata un'impresa ai limiti dell'impossibile, ma talvolta il risultato è stato davvero di gran lunga peggiore di quanto si potesse preventivare: prima del One Piece di Netflix gli esempi di pessimi prodotti in tal senso si sprecavano letteralmente, sia sul fronte cinema che sul piccolo schermo.

Mentre ci si sorprende per l'ottima riuscita del live-action di One Piece, dunque, sporchiamoci le mani affondandole nello sporco passato del genere, individuandone le cinque opere più (e non è un complimento) rappresentative: impossibile non partire da Dragonball Evolution, che nel 2009 ci regalò quello che non può che essere considerato alla stregua di una parodia del lavoro di Akira Toryiama (ma sospettiamo che nelle intenzioni degli autori le cose non stessero così).

Proseguiamo con l'occidentalizzazione di Death Note ad opera proprio di Netflix, che nonostante un grosso nome come Willem Dafoe nel ruolo di Ryuk finì per stravolgere completamente il senso della storia di Light (che qui ha ben poco a che vedere con l'originale) ed L. Stesso destino vale per Ghost in the Shell: la presenza di Scarlett Johansson può poco per salvare un adattamento che svilisce clamorosamente la profondità e la complessità del materiale di partenza.

Ancora Netflix fa la sua comparsa nella nostra Top 5 con Cowboy Bebop, che nonostante avesse fatto ben sperare si rivelò poi nient'altro che una brutta copia di quel capolavoro che è l'anime di Shin'ichirō Watanabe; chiudiamo con il Devilman del 2004, che nonostante una trama relativamente fedele al manga di Go Nagai risulta un adattamento decisamente scadente per produzione, recitazione e CGI. E voi, avete in mente altri esempi live-action riusciti malissimo? Fatecelo sapere nei commenti!