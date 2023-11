Le 5 migliori serie fantasy da vedere su Prime Video oltre La Ruota del Tempo

"Mannaggia, non so proprio cosa vedere oltre la serie fantasy La Ruota Del tempo": questa non è una frase che pronuncerete dopo la nostra guida alle cinque serie fantasy da non perdersi sulla piattaforma streaming.

Ecco cinque titoli di serie tv fantasy su Prime Video che troverete:

Good Omens: basata sul romanzo di Terry Pratchett, Good Omens delizia dal 2019 i suoi spettatori con le sue stagioni, allo stesso tempo divertenti e struggenti. La seconda stagione è uscita questo 28 Luglio. Protagonisti della serie sono l'angelo Aziraphel e il demone Crowley, i rappresentati di Paradiso e Inferno. Ma non lasciatevi ingannare: nonostante la netta differenza di ruolo dei due e nonostante la situazione in cui agiranno (l'Apocalisse), Crowley e Aziraphel diventeranno due compagnoni fedeli. Ultimamente si vocifera anche di una terza stagione di Good Omens, ma non resta che aspettare ulteriori notizie al riguardo. Il Signore degli anelli - Gli anelli del Potere (The Lord of the Rings: The Rings of Power): basata sulle appendici del romanzo Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, la serie esplora gli eventi avvenuti nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo periodo è fondamentale in quanto è proprio il momento in cui vengono forgiati gli Anelli del Potere e in cui ascende Sauron, l'Oscuro Signore. Carnival Row: Orlando Bloom e Cara Delevigne sono i protagonisti di questa serie tv fantasy che calca lo streaming dal 2019. L'ambientazione è quella di una cittadina neo-vittoriana in cui pululano creature magiche che si sono nascoste in città dopo gli sconvolgimenti avvenuti nella loro madrepatria. Una serie di omicidi farà tremare ulteriormente l'equilibrio quasi raggiunto.

Nel panorama delle serie Prime Video che ci aspettano ci saranno anche degli adattamenti:

Fourth Wing: il romanzo di fantasia è di quest'anno. L'autrice è Rebecca Yarros e la storia segue la giovane Violet Sorrengail durante il suo training: la protagonista dovrà infatti 'legare' con un drago e combattere in guerra per il suo regno. L'adattamento a serie tv è stato confermato poco tempo fa. The Atlas Six: anche qui il romanzo fantasy verrà convertito in una serie prodotta da Amazon e prodotta da Brightstar. L'autrice è Alexene Farol Follmuth, ovvero Olivie Blake. La sinossi è questa: sei maghi vengono scelti ogni decennio per entrare nell'Alexandrian Society, ma tutto ha un prezzo, e non è tutto oro quello che luccica.

