5 misteri ancora da risolvere nell'ultima puntata di True Detective: Night Country

Siamo alle battute finali di True Detective: Night Country. La serie HBO è pronta a chiudersi con il sesto episodio perciò vediamo assieme cinque misteri ancora irrisolti che l'ultima puntata dovrà chiarire assolutamente.

Partiamo ovviamente con la morte degli scienziati: i ricercatori di Tsalal sono congelati nel ghiaccio ma non si sa ancora se si tratti di un omicidio o qualcos'altro, cosa che si dovrà scoprire alla fine di True Detective 4.

Altro mistero irrisolto è dove e come si è nascosto Raymond Clarke, lo scienziato superstite, e qual è il suo collegamento con il resto del caso, soprattutto come mai lui è sopravvissuto e tutti gli altri no.

True Detective: Night Country deve ancora svelare chi ha ucciso Annie Kowtok, caso che episodio dopo episodio si è legato sempre di più a quello degli scienziati.

Altro nodo che dovrà venire al pettine è il coinvolgimento della miniera e della Silver Sky, la compagnia che la controlla, che sembra avere le mani in pasta con Tsalal e il caso di Annie K.

Ultimo mistero è il passato sia di Danvers che di Navarro, tra il caso che le ha viste protagoniste e le tragedie della loro vita precedente. Ve lo dicevamo anche nelle 5 cose da ricordare di True Detective Night Country prima del finale.

E voi cosa pensate succederà? Fate le vostre ipotesi nei commenti! Noi vi lasciamo a quanto durerà l'episodio finale di True Detective Night Country.