5 motivi per cui guardare o riguardare Daredevil prima di subito

Quando nel 2015 Daredevil era uscita su Netflix aveva conquistato davvero tutti, incoronando Charlie Cox come perfetto Matt Murdock e facendo appassionare ancora di più al personaggio tantissimi spettatori. Ecco allora cinque motivi per vederla o rivederla.

Partiamo proprio con il suo protagonista: Charlie Cox. Un casting davvero perfetto per il ruolo sia di Matt Murdock che di Daredevil, capace di alternare momenti più leggeri senza costume a quelli più violenti una volta indossata la maschera.

E poi proprio la violenza era uno dei punti di forza di Daredevil, che sapeva dosarla molto bene e sfruttarla come parte tematica del racconto.

Come non citare poi il Kingpin di Vincent D'Onofrio, altro casting perfetto per un attore incredibilmente bravo che ha dato vita a uno dei villain migliori visti nel Marvel Cinematic Universe.

Passando alla seconda stagione invece citiamo, oltre al Punitore di Jon Bernthal (altro casting incredibile), proprio tutto il rapporto tra lui, Daredevil, Elektra e Kingpin.

Chiudiamo con la regia, grande marchio di fabbrica di Daredevil, curata nei minimi particolari e capace di creare scene di combattimento adrenaliniche ancora perfette adesso.

Intanto vi lasciamo le parole dell'autrice di Echo su Daredevil, e poi vi chiediamo? Avete visto la serie? La comincerete? Diteci tutto nei commenti! E già che ci siete ecco quali indizi ci fornisce Echo su Daredevil Born Again.