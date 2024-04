5 motivi per cui non dovreste proprio perdervi X-Men '97 su Disney+

Siamo arrivati al giro di boa per quanto riguarda X-Men '97 su Disney+ e forse la serie animata Marvel non ha ancora il successo che si merita: abbiamo scelto cinque buoni motivi per cui dovreste assolutamente guardarla, se ancora non lo state facendo.

Partiamo proprio dall'animazione: colorata, vivace, piena in ogni sua sfumatura, senza perdere quel tocco classico ripreso proprio dalla serie originale degli anni '90.

E qui sta il secondo motivo: lo svecchiamento soft di X-Men '97. La nuova serie animata riprende tutto il buono della precedente riuscendo ad attualizzarlo agli stilemi contemporanei. Senza però abbandonare quello che aveva reso cult quella serie e soprattutto gli anni '90 supereroistici, perfettamente rappresentati in tutte le loro sfaccettature. Ecco tutti i riferimenti ai fumetti Marvel nelle prime 3 puntate di X-Men '97.

La narrazione poi si sta rivelando sempre più ragionata, con trame autoconclusive da singolo episodio e una orizzontale che cresce ed esplode man mano che le puntate passano.

C'è poi l'episodio 5, il migliore uscito finora, capace di animare la vera essenza degli X-Men e regalarci momenti action memorabili assieme a lacrime a profusione.

Chiudiamo con la parte più onirica e sperimentale: X-Men '97 nelle sue prime cinque puntate si è lanciata in diversi voli pindarici tra sogno, incubo e arcade, sperimentalismo che fa benissimo ai prodotti Marvel.

E voi state guardando la serie oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle serie Marvel in uscita quest'anno dopo X-Men '97.

