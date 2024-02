5 novità interessanti da tenere d'occhio su Disney+ questo mese

Disney+ si sta imponendo sempre più come una delle piattaforme streaming dall'offerta più eterogenea, dove l'intrattenimento per famiglie lascia spesso spazio ad opere più complesse, riuscendo ad accontentare con destrezza il pubblico di ogni età.

Tra i titoli usciti a febbraio 2024, spicca Suncoast: il film con protagonista Nico Parker è stato presentato all'ultimo Sundance Film Festival e racconta la storia di Doris, giovane ragazza in cerca di un difficile equilibrio tra responsabilità familiari e desiderio di vivere con spensieratezza la sua adolescenza. La regista Laura Chinn imbastisce un racconto semi-autobiografico, ispirato ad una fase particolarmente drammatica della sua giovinezza. Come anticipato dal trailer di Suncoast, il cast del film è arricchito dalla presenza di Woody Harrelson e Laura Linney.

Se siete amanti del magico mondo animato targato Pixar, da questo mese potete gustarvi Self: si tratta del nuovo cortometraggio della serie Pixar Sparkshorts, un progetto del noto Studio dedicato alla sperimentazione di diverse tecniche di animazione. L'opera diretta da Searit Huluf, ad esempio, è realizzata in stop-motion. In piattaforma potete trovare gli altri shorts appartenenti a questa serie, pubblicati periodicamente su Disney+.

Per molti questo film non rappresenta certo una novità, ma The Marvels è nella lista dei titoli che hanno recentemente fatto il loro ingresso in piattaforma. Nel film diretto da Nia DaCosta si assiste al ritorno di Carol Danvers, affiancata da Monica Rambeau e Kamala Khan.

Dal 21 febbraio, ha esordito su Disney+ la nuova stagione di Star Wars: The Bad Batch, con i suoi primi tre episodi. Nel suo terzo capitolo, la serie animata in computer grafica creata da Dave Filoni e prodotta da Lucasfilm giunge ad una memorabile conclusione.

Cresce poi l'attesa per Shōgun, che arriverà su Disney+ a partire dal 27 febbraio. Se siete tra i numerosi spettatori curiosi di vedere la serie basata sull'omonimo romanzo di James Clavell, il trailer finale di Shōgun può darvi un assaggio dello spettacolo a cui siete in procinto di assistere.