5 nuove serie tv Netflix da vedere in streaming per Halloween 2023

Oltre ai 5 film da vedere su Netflix per Halloween 2023, dalla sezione serie tv della nota piattaforma on demand abbiamo selezionato anche alcune delle nuove proposte arrivate in streaming in queste settimane.

Qui sotto trovate 5 serie tv horror da vedere in streaming su Netflix per Halloween 2023:

La caduta della casa degli Usher : nuova serie horror creata, scritta e diretta da Mike Flanagan, basata sui racconti e romanzi più famosi di Edgar Allan Poe. È la storia di un ricchissimo imprenditore del settore farmaceutico che, nel giro di pochi giorni, assiste inerme alla morte di tutti i componenti della sua famiglia, che scompaiono uno dopo l'altro in circostanze misteriose e cruente. La causa potrebbe essere una misteriosa donna incontrata decenni prima...

In fiamme : nuova serie Netflix con Ursula Corbero, star de La casa di carta. Racconta la storia di un'inquietante indagine che inizia quando i resti carbonizzati di Pedro, un agente di polizia, vengono ritrovati all'interno di un'auto bruciata: verranno a galla inganni, violenze e scandali sessuali indicibili.

La mia prediletta : dopo essere fuggita dalla prigionia in uno scantinato, una giovane ragazza e sua madre priva di sensi vengono ritrovate sul luogo di un incidente stradale. Ma la libertà riconquistata non offrirà né salvezza né sicurezza. Basata sul bestseller di Romy Hausmann.

Yaratilan - La creatura : la storia si svolge nell'era finale dell'Impero Ottomano e si incentra su una delle domande fondamentali dell'umanità: 'Cosa c'è dopo la morte?'. Ziya, uno studente di medicina avventuroso, ribelle, vivace e brillante, ha il desiderio irrefrenabile di diventare uno straordinario medico e riuscire a curare le malattie infettive, ma il suo destino si incrocia con quello di Ihsan, un collega al limite tra genio e follia che lo convince ad condurre un inquietante esperimento proibito.

Bodies: Quattro detective di quattro epoche diverse trovano il corpo della stessa vittima nel quartiere londinese di Whitechapel. Ben presto si renderanno conto di essere finiti al centro di un misterioso complotto che dura da oltre 150 anni.

Continuate a seguirci per tutte le novità in arrivo su Netflix.