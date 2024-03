5 nuove serie tv da vedere in streaming su Paramount+ ad aprile 2024

Dopo le nuove serie tv di marzo 2024, un altro mese è in arrivo su Paramount+ e con esso esordiranno in streaming tanti nuovi contenuti da non perdere se siete abbonati alla piattaforma.

Qui sotto vi consigliamo 5 serie tv da non perdere su Paramount+ ad aprile 2024:

STAR TREK DISCOVERY S5 , dal 4 aprile: Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli.

DORA S1 , dal 12 aprile: il reboot dell'amatissima serie "Dora L'Esploratrice", un cult per tutti i bambini. Con una nuova e coloratissima animazione in Computer Graphic e trame sempre più avvincenti, la serie DORA segue le avventure dell'esploratrice bilingue più amata di sempre: all'anagrafe Dora Marquez. Inseparabile da suoi amici Boots, la scimmietta miglior amico, Map, Tico, e Zainetto, insieme dovranno superare molti ostacoli mentre vengono sfidati dalla subdola volpe Swiper.

KNUCKLES , dal 27 aprile: La nuova serie live-action segue Knuckles in un viaggio entusiasmante e ricco di azione alla scoperta di sé stesso, quando accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna. La serie si svolge tra gli eventi dei film SONIC THE HEDGEHOG 2 e SONIC THE HEDGEHOG 3 che uscirà prossimamente.

THE PAINTER , dall'11 aprile: Un ex agente della CIA, diventato un pittore affermato, viene rintracciato da una giovane donna che ha dei legami con il suo passato. I due rimangono invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate e non passa molto tempo prima che diventino essi stessi dei bersagli. Nel cast John Voigt (premio Oscar come miglior attore per il film Tornando a Casa e vincitore di quattro Golden Globe), Charlie Weber (Le Regole del Delitto Perfetto) e Madison Bailey.

ARK: THE ANIMATED SERIES, dal 19 aprile: Basata sul videogioco "ARK: Survival Evolve", questa serie animata segue la sopravvissuta e protagonista Helena Walker, una paleontologa del XXI secolo, dopo il suo risveglio iniziale in una misteriosa isola primordiale popolata da bestie preistoriche, strana tecnologia e tribù in guerra. Helena farà tutto il necessario per imparare a sopravvivere, cercando al contempo di scoprire la vera natura di quello strano nuovo mondo.

