5 ottime serie crime su Netflix da non perdere assolutamente

Sappiamo che non è mai facile districarsi nel marasma di Netflix, perciò vogliamo consigliarvi cinque serie televisive di genere crime che potete trovare sulla piattaforma, così da recuperarle in streaming quando volete.

Cominciamo con The Fall - Caccia al serial killer, in cui la detective interpretata da Gillian Anderson deve trovare il serial killer con il volto di Jamie Dornan: state pronti a tutto perché verrete messi nei suoi panni fin dall'inizio.

Ovviamente dobbiamo consigliarvi Narcos, serie sulla lotta al traffico di droga capeggiato da Pablo Escobar che ha conquistato pubblico e critica.

Tra crime e legal thriller c'è poi The Lincoln Lawyer - Avvocato di difesa, serie tratta dal film con protagonista Matthew McConaughey in cui un avvocato dopo un incidente prova a rifarsi strada a Los Angeles. Qua la nostra recensione di Avvocato di difesa.

Se volete invece un prodotto crime italiano c'è Suburra, anch'essa derivata dal film omonimo di Stefano Sollima, sulla criminalità romana.

Chiudiamo infine con The Recruit, che mescola crime, thriller, legal drama e spionaggio per un prodotto che potrebbe davvero conquistarvi, con un protagonista giovane che si ritrova invischiato in un caso molto più grande di lui.

