5 serie animate DC da guardare aspettando il nuovo universo di James Gunn

Siamo tutti in trepidante attesa dell'arrivo del DCU targato James Gunn, perciò mentre aspettiamo questo nuovo universo condiviso tra cinema, serie e quant'altro ecco cinque serie tv animate della DC da recuperare.

Cominciamo con l'imprescindibile serie animata su Batman. Un prodotto ancora amatissimo dai fan, capace di sorprendere anche a distanza di tantissimi anni dalla sua uscita. Tra film, sequel e quant'altro ha davvero segnato l'animazione supereroistica. E sapete come Mark Hamill fa la risata del Joker in Batman?

Mettiamo poi la serie animata su Superman, che ha avuto anche diversi crossover con Batman. Pensata per un pubblico più giovane rispetto a Batman, ha comunque tantissimo da dire per gli amanti del personaggio.

In questa top 5 inseriamo anche Batman Beyond (o Batman of the Future), serie che vede l'uomo pipistrello appunto nel futuro con un'armatura cyber-potenziata.

Se volete qualcosa di più meta-narrativo eccovi Batman: The Brave and the Bold, che celebra la Golden Age e la Silver Age del personaggio.

Chiudiamo con la serie animata su Harley Quinn, prodotto pensato per un pubblico adulto e che vi conquisterà episodio dopo episodio. Talmente tanto che hanno rinnovato Harley Quinn per la quinta stagione.

