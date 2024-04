5 serie animate Marvel da guardare se state amando X-Men '97

Siamo al giro di boa per quanto riguarda X-Men '97 su Disney+, e la serie ha già conquistato pubblico e critica: vogliamo allora consigliarvi altri cinque prodotti seriali animati della Marvel che secondo noi dovreste proprio vedere.

Partiamo con un classico che bisogna per forza consigliare: Spider-Man del 1994, serie animata andata in onda per cinque stagioni che è riuscita a toccare ogni aspetto dell'Arrampicamuri, con tutti i suoi villain e persino arrivando al multiverso ragnesco. Ecco intanto le serie tv animate di Spider-Man su Disney+.

Spostiamoci su L'incredibile Hulk, serie animata del 1996 con due stagioni all'attivo ma una quantità enorme di personaggi che hanno affiancato il Gigante di Giada, dai Fantastici 4 fino a Ghost Rider.

Se invece volete rimanere in ambito Mutanti ecco Wolverine e gli X-Men del 2009, in cui Wolverine deve rimettere in piedi gli X-Men dopo che Charles Xavier e Jean Grey sono scomparsi. 26 episodi soltanto in totale, perciò nel caso è anche veloce da recuperare.

Nel 2010 arriva poi Avengers - I più potenti eroi della Terra, che parte da un team originale dei fumetti per allargare poi lo sguardo e inserire quanti più supereroi Marvel possibili.

Chiudiamo andando nello spazio con la serie animata Guardiani della Galassia del 2015: tre stagioni in cui rivediamo gli stessi protagonisti del primo film di James Gunn, con tantissime avventure spaziali.

E voi le avete già viste tutte? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco tutte le serie animate Marvel in uscita dopo X-Men '97.

