5 serie distopiche da guardare se avete amato Civil War di Alex Garland

Civil War sta facendo faville tra pubblico e critica. Il racconto di una America vittima dell’apocalisse continua ad appassionare e, queste cinque serie TV, vanno ad affievolire la vostra voglia di distopia.

The Handmaid’s Tale

La serie TV tratta dal successo letterario de Il Racconto dell’Ancella di Margaret Atwood è uno degli show televisivi più interessanti degli ultimi anni. Ambientato in un prossimo futuro distopico, dove la fertilità è quasi scomparsa e la guerra civile ha mandato il regime teocratico totalitario di Gilead al comando, The Handmaid’s Tale racconta di June, una ancella costretta a vivere segregata. Tra colpi di scena, scelte, abusi e soprusi, questo show televisivo vi terrà incollati allo schermo senza se e senza ma.

Scissione

Uno degli show più interessanti del catalogo di Apple TV+ nonché tra le migliori serie del 2022, Scissione è un thriller psicologico distopico dove viene raccontata la Lumon Industries e i suoi “ignari” dipendenti. Attraverso il metodo “scissione”, questi ultimi vengono separati dai ricordi della vita personale nell’esatto momento in cui entrano negli uffici. Così facendo, l’interno non sa nulla dell’esterno e viceversa. Ad oggi è disponibile una sola stagione, in attesa del seguito che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Snowpiercer

Il moto perpetuo del treno di Snowpiercer è al centro di questa serie TV dai connotati distopici. Come il film di Bong Joon-ho del 2013, anche la serie TV è tratta dalla graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Catapultati in un mondo perennemente congelato, dove ormai la vita non esiste più, i protagonisti saranno costretti a vivere tra i vagoni di un lunghissimo treno costretto a viaggiare ininterrottamente intorno alla Terra per mantenere in vita i suoi passeggeri. Recentemente la serie TV di Snowpiercer è stata acquistata dalla emittente televisiva AMC, che produrrà la quarta stagione a inizio 2025.

Love Death and Robots

Buttiamoci ora nel mondo dell’animazione, con uno dei migliori prodotti degli ultimi anni. Love Death Robots è una serie di mini-episodi autoconclusivi con al centro, come suggerisce il nome, i robot e, in generale, la tecnologia avanzata di un mondo futuro distopico. La nota di particolarità della serie animata è la spiccata crudeltà con cui vengono narrati gli episodi, molti dei quali lasciano lo spettatore sbigottito donandogli "un effetto Black Mirror".

The 100

La serie TV conclusasi nel 2020 dopo sette stagioni è basata sulla serie di romanzi scritti da Kass Morgan, e racconta di una Terra devastata dalla guerra nucleare. I pochi sopravvissuti sono tutti confinati su una stazione spaziale in orbita intorno al nostro pianeta, la cosiddetta Arca. Un luogo tutt’altro che confortevole, con leggi estremamente severe per mantenere intatto l’ordine e punizioni esemplari a chi non le rispetta.

