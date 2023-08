5 serie di fantascienza troppo sottovalutate da vedere in streaming

Il genere fantascientifico gode di fortune alterne con alcuni prodotti che riescono a far breccia su numerosi spettatori e altre che invece non riescono a raggiungere il pubblico sperato. Alcune diventano grandi successi, alcune semplicemente vengono riscoperte nel tempo diventando piccoli fenomeni cult, scopriamone insieme cinque diverse.

Doom Patrol. Se siete fan dei supereroi, probabilmente avrete almeno sentito parlare della Doom Patrol. Ma sentire parlare della serie e viverla sono due cose completamente diverse. Ispirato all'omonimo fumetto della DC, Doom Patrol segue un gruppo di supereroi disadattati che legano tra loro e forse salvano il mondo. Lo show è pieno di personaggi minori della DC, e vi farà ridere con Flex Mentallo in un momento, e piangere per i viaggi toccanti dei personaggi il momento successivo. In attesa degli ultimi episodi di Doom Patrol che debutteranno su Max, è il momento giusto per recuperare. In Italia potete recuperarla su Prime Video.

Legion. Mentre Doom Patrol potrebbe essere il più strano adattamento live-action della DC a memoria d'uomo, Legion si adatta decisamente a questa definizione ma per quanto riguarda l'Universo Marvel. Guidata da Dan Stevens nei panni di uno dei personaggi più amati degli X-Men, David Haller / Legion, la serie affronta i suoi poteri mutanti e il suo stato mentale in modo bizzarro e bellissimo. Nel corso delle sue tre stagioni, Legion si immerge nella storia degli X-Men, ma si eleva anche a qualcosa di più ampio, e deve essere visto per essere creduto. Lo trovate su Disney+.

Sense8. Andata in onda dal 2015 al 2018, Sense8 è stata diversa da qualsiasi altra serie originale di Netflix. La serie, portata in vita dai Wachowski e da J. Michael Straczynski, seguiva otto sconosciuti in tutto il mondo che scoprivano di avere un legame psichico comune. Sense8 prende questa premessa e la trasforma in qualcosa di straordinario, con l'aiuto di un cast di talento, di una produzione itinerante e di numerosi colpi di scena.

Fringe. Andato in onda su Fox dal 2008 al 2013, Fringe rimane una sorta di classico di culto dei giorni nostri. Nato come dramma procedurale che coinvolgeva l'agente dell'FBI Olivia Dunham (Anna Torv) e un padre e un figlio legati alla scienza più eccentrica (John Noble e Joshua Jackson), lo show ha utilizzato la sua premessa centrale per diventare molto di più. Universi paralleli, viaggi nel tempo e innumerevoli easter egg si possono trovare nei 100 episodi di Fringe, così come le interpretazioni di molti membri del cast che hanno segnato la loro carriera. Lo potete recuperare su Prime Video.

Undone. Nel panorama televisivo non c'è niente di meglio di Undone, che utilizza la tecnologia del rotoscoping per trasformare le sue performance in live-action in splendide animazioni. La serie ruota attorno ad Alma (Rosa Salazar), che scopre la sua capacità di viaggiare nel tempo dopo aver avuto un tragico incidente d'auto. Undone sfida le aspettative dello spettatore in modo intelligente, confondendo i confini tra un'avventura fantascientifica e un'accorata riflessione sul trauma, la perdita e l'esperienza degli immigrati messicano-americani.