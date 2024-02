5 serie da guardare se vi piace Mare Fuori: i nostri consigli

Visto il grandissimo successo di pubblico che ha ormai ottenuto Mare Fuori abbiamo deciso di scegliere cinque serie televisive simili, così se siete fan del prodotto Rai e ne volete di più potete trovare pane per i vostri denti. E intanto ecco il nostro first look di Mare Fuori 4.

Partiamo con una serie che condivide un attore con Mare Fuori, cioè Nudes, prodotto sempre disponibile su RaiPlay con appunto Nicolas Maupas. Serie che parla di revenge porn molto legata alla contemporaneità e all'ambiente dei teenager di oggi.

Per restare in una serie di ambientazione carceraria ecco Orange is the New Black, sette stagioni per un prodotto diventato già parte dell'immaginario seriale contemporaneo. Nella serie la protagonista, Piper Chapman, viene arrestata per aver trasportato una valigetta piena di “soldi sporchi” e finisce in un carcere femminile.

Se invece volete rimanere su Napoli e criminalità c'è ovviamente Gomorra, serie ormai acclamata non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Altro prodotto che mescola giovani e criminalità è Bang Bang Baby, disponibile su Prime Video in cui la protagonista vive in una cittadina del Nord Italia negli anni '80 ma finisce nel mondo della 'Ndrangheta. Qua la nostra recensione di Bang Bang Baby.

Chiudiamo con Mental, sempre su RaiPlay e che tratta temi simili a Mare Fuori, però con un gruppo di adolescenti con problemi psichiatrici che si trovano in cura presso una clinica.

