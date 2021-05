5 serie Marvel, e non solo, da vedere aspettando Loki

Il Marvel Cinematic Universe ha programmato che i suoi prossimi anni saranno pieni di intrattenimento, con numerosi film e serie tv come mai prima d'ora. Questo includerà una serie estiva su Disney+ su Loki, il dio del male. Infatti, mentre Loki è morto in Avengers: Infinity War, una sua versione è vissuta grazie al viaggio nel tempo.

La serie di Loki mostrerà il Trickster che viaggia nel tempo e porta a termine missioni per la Time Variance Authority. Questo gruppo oscuro è nato per impedire che si verifichino anomalie nel flusso temporale, e sembra che Loki sia bloccato a lavorare per loro dopo che lo hanno sorpreso a muoversi nel tempo con una Gemma dell'Infinito. Detto questo, vediamo le 5 serie che dovreste recuperarvi per conoscere meglio il personaggio, il suo attore o le tematiche trattate.

WandaVision

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Scarlet Witch e Visione vivono in una casa di periferia come se fosse una sorta di simulazione della loro vita normale. Tuttavia, la coppia inizia presto a rendersi conto che le cose non sono come sembrano quando tutto inizia a somigliare a una sitcom. La prima serie TV originale Marvel a comparire su Disney+ fa parte della Fase Quattro, quindi è un punto d'inizio naturale per capire come saranno condotti gli altri spettacoli della piattaforma di streaming.

Agents Of S.H.I.E.L.D.

Gli agenti dello S.H.I.E.L.D. sono stati creati per combattere le minacce nascoste sulla Terra. Guidati dall'agente Phil Coulson, il team incontra sia antagonisti ultraterreni che le macchinazioni dell'HYDRA. Agents Of S.H.I.E.L.D. è una serie che i fan hanno apprezzato stagione dopo stagione, ma permetterebbe anche di comprendere il legame tra Coulson e Loki poiché quest'ultimo è stato l'unico a ferire mortalmente l'agente.

What/If

Per raccogliere fondi per la sua startup, uno scienziato accetta un accordo moralmente impegnativo da un investitore i cui legami sono avvolti nel mistero. Sebbene si consideri una persona etica, gli eventi alla fine costringono tutte le persone coinvolte a fare cose inaccettabili. Questa serie ha colpito gli spettatori per il suo grande coinvolgimento visivo che è ciò che sicuramente farà anche Loki, oltre a presentare una trama difficile da prevedere. What/If e le sue numerose svolte nella narrazione lo rendono il prodotto migliore per allenare la mente a questa forma di narrazione.

Legends Of Tomorrow

Quando il malvagio Vandal Savage tenta di interferire con il tempo per salire al potere, una squadra di supereroi si uniscono per fermare i piani di Savage. Questo li porta in numerose sequenze temporali, che possono divenire deleterie se le Leggende non dovessero riuscire a salvare la situazione. Legends of Tomorrow è considerato uno spettacolo che continua a migliorare nel corso degli anni. La sua premessa frenetica e divertente lo rende un buon modo per inserirsi nel genere dei supereroi. Inoltre, dato che Loki vedrà il protagonista muoversi nel corso di varie epoche, anche se Legends of Tomorrow è una serie DC, potrebbe essere considerata una specie di "serie sorella" per le tematiche trattate.

Recentemente, comunque, Kevin Feige ha parlato di Loki come di un vero e proprio poliziesco. In attesa dell'esordio dello show, intanto, un nuovo video ci ha mostrato Charlie Cox nei panni di Loki.