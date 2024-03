5 serie su Netflix da guardare se avete amato The Gentlemen di Guy Ritchie

Se siete in astinenza da Guy Ritchie e la sua The Gentlemen non vi preoccupate, oggi proviamo a consigliarvi altre cinque serie televisive da vedere su Netflix con temi simili. E già che ci siete vi lasciamo anche la nostra recensione della serie tv The Gentlemen.

Partiamo con The Brothers Sun, in cui un membro della Triade di Taipei arriva a Los Angeles per proteggere la madre e il fratello da una gang rivale, ignaro del fatto che la sua famiglia sia legata alla criminalità organizzata.

Se invece volete sempre l'atmosfera british è ovvio e scontato dirvi di guardare Peaky Blinders, serie ormai diventata cult con uno strabiliante Cillian Murphy.

A mescolare invece crime e commedia ci pensa How To Sell Drugs Online (Fast), tra teen drama e criminalità quando un giovane inizia a vendere ecstasy dalla sua cameretta.

Tre madri che organizzano assieme una rapina in un supermercato per sfuggire ai problemi economici invece? È l'incipit di Good Girls, serie disponibile su Netflix con Christina Hendricks.

Chiudiamo con Lilyhammer, in cui un ex gangster chiede di essere trasferito in Norvegia dal programma protezione testimoni dopo che ha collaborato con la giustizia. Con il grande Steven Van Zandt.

E voi le conoscevate tutte queste serie su Netflix? Le avete già viste?

