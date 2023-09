5 serie Netflix da tenere d'occhio a settembre!

Come ogni mese Netflix ha intenzione di fare pienone. Anche per settembre il colosso dello streaming ha in serbo grandissime uscite tra nuovi show, nuove stagioni e attesi saluti per alcune serie che hanno fatto la storia della piattaforma. Ma quali sono quelle a cui bisogna dare attenzione?

Dopo un agosto scoppiettante nel quale si è salpati all'arrembaggio con One Piece, anche settembre cercherà di tenere il passo con la nuova (ed ultima) stagione di una delle serie più amate di Netflix. Sex Education saluterà definitivamente il suo pubblico con la quarta stagione, in attesa che vengano realizzati possibili spin off del quale si sta parlando da diverso tempo. Sex Education sarà, probabilmente, il prodotto di punta del mese anche se dovrà sicuramente combattere ancora con Rufy & Co.

Altra serie attesissima è Disincanto, arrivata alla quinta stagione conclusiva. Creata da Matt Groening, mente dietro i Simpson e Futurama, lo show è riuscito a costruirsi una piccola ma solida fanbase che ha intenzione di sostenere il prodotto fino alla fine. Accanto a questi due colossi di Netflix, arriveranno in piattaforma anche la quinta stagione di Top Boy e la seconda della serie tv italiana Di4ri. A chiudere il cerchio per questo mese sarà Vasco - Il sopravvissuto, docuserie sulla storia del rocker di Zocca in uscita il 27 settembre.

Tra le nuove uscite del mese sta facendo molto discutere Who Killed Jill Dando basata su un reale omicidio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!