5 serie post-apocalittiche sulla scia di Fallout da guardare prima di subito

Avete già divorato Fallout su Prime Video e sentite il bisogno di un'altra serie post-apocalittica da vedere subito? Non vi preoccupate, ne abbiamo scelte cinque per voi che vi piaceranno sicuramente e che hanno tematiche simili al prodotto di Jonathan Nolan e Lisa Joy. E già che ci siete ecco la nostra recensione di Fallout.

Partiamo con quella che condivide comicità e setting post-apocalittico con Fallout: The Last Man on Earth. Creata da Will Forte che ne è anche il protagonista, vede le quotidiane vicissitudini dell'ultimo uomo sulla Terra dopo una pandemia. Almeno, lui crede di essere l'ultimo.

Ci spostiamo poi su Silo, serie presente su Apple Tv ambientata in un futuro distopico in cui una comunità vive in un silo gigante sotterraneo. Tra l'altro ha un grande cast composto da Rebecca Ferguson, Tim Robbins, David Oyelowo e Rashida Jones.

Su Netflix invece trovate Sweet Tooth, tratta dall'omonimo romanzo di Jeff Lemire. Anche in questo caso una pandemia ha quasi sterminato il genere umano, facendo però nascere anche degli ibridi umano-animale.

Passiamo ora a una miniserie HBO: Station Eleven, che racconta di un futuro prossimo in cui la popolazione mondiale è stata dimezzata da una pandemia di influenza e la civiltà è collassata, mentre il gruppo di protagonisti vive facendo performance itineranti in quello che rimane del mondo.

Chiudiamo con un consiglio scontato ma inevitabile: The Last of Us. La serie HBO ha dimostrato che un prodotto derivato da un videogioco fatto come si deve era possibile, e lo stesso Jonathan Nolan ha inserito la serie come sua fonte di ispirazione per Fallout.

E voi le avete già viste tutte queste serie oppure no? Diteci la vostra nei commenti, se volete invece altri consigli ecco 5 film post-apocalittici da vedere se siete fan di Fallout.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su