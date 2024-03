5 serie sui samurai da guardare se state amando Shogun su Disney+

Nel nostro first look vi dicevamo che Shogun è la serie definitiva sui samurai, e se siete fra quelli che la stanno amando siamo pronti a consigliarvene altre cinque a tema samurai come Shogun che dovreste recuperare.

Partiamo subito con Blue Eye Samurai, anime che trovate su Netflix capace di riportarvi ad atmosfere simili rispetto a quelle di Shogun, fra sentimenti di vendetta e scontri con le katane davvero memorabili.

Andiamo invece direttamente in Giappone con Furin Kazan, serie tv del 2007 che raccoglie tutto il materiale sui samurai che potete sognare, fra battaglie campali e duelli all'arma bianca, ambientata nel periodo Sengoku.

Torniamo nei lidi animati con Samurai Champloo, diretta da Shinichiro Watanabe, che mescola il periodo Edo (con tutti gli annessi e connessi tipici dei samurai) a una colonna sonora hip-hop contemporanea.

Torniamo in Giappone per consigliarvi I samurai dello Shogun, serie tratta dal film Yagyū Ichizoku no Inbō, con protagonista Sonny Chiba (il tema sonoro principale del film è stato anche ripreso da Quentin Tarantino per Kill Bill).

Chiudiamo con un anime che mescola generi e culture: Afro Samurai. Anche qua si parla soprattutto di vendetta, assieme alla voce di Samuel L. Jackson per il protagonista.

E voi le avete già viste tutte oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche i 5 film da recuperare se state amando Shogun.