5 serie televisive di cui aspettiamo tantissimo la nuova stagione

Il 2024 ci sta deliziando con numerose serie inedite, basti pensare (giusto per citarne qualcuna) a Shōgun, Fallout, Il Problema dei 3 corpi, Avatar... Ma che dire degli show giunti oltre la prima stagione? In questo articolo ve ne ricordiamo alcuni che attendiamo con particolare impazienza!

Tra i titoli più attesi del 2024 troviamo la seconda stagione di House of The Dragon: la serie prequel di Game of Thrones è basata sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin e andrà in onda su Sky e Now. Che dire, invece, dei “ragazzacci” più famosi della tv? La quarta stagione della serie con Karl Urban e Jack Quaid è una certezza: Amazon Prime Video ha svelato la data di uscita di The Boys 4.

La quinta stagione di Stranger Things è in lavorazione e rappresenterà la conclusione definitiva di uno degli show più popolari della storia di Netflix. Le informazioni frammentarie fornite dai fratelli Duffer sulla trama non fanno che accrescere l’hype attorno a questo capitolo finale, che probabilmente uscirà soltanto nel 2025. Nel frattempo, proprio Netflix sta scaldando i motori per la seconda stagione di Squid Game, prevista per il 2024. Quali saranno le prossime mosse di Seong Gi-hun? Riuscirà a fermare il gioco perverso cui lui stesso ha partecipato nella prima stagione? L’avvincente show coreano ha tenuto incollati allo schermo migliaia di spettatori ed è lecito chiedersi in che modo si tenterà di replicare un simile successo. In attesa di una data ufficiale di uscita, vi lasciamo a quello che sappiamo su Squid Game 2.

Tra le serie più acclamate degli ultimi anni c’è Scissione: il cliffhanger che ha chiuso il primo capitolo dello show creato da Dan Erickson e prodotto – tra gli altri - da Ben Stiller (il quale ne ha anche diretto la maggior parte degli episodi) è uno dei più memorabili della storia della serialità. Il thriller psicologico con Adam Scott si è distinto per sagacia e originalità, imponendosi come uno dei prodotti più efficaci mai realizzati da Apple Tv. Dal debutto dell’episodio conclusivo della prima stagione la nostra impazienza non si è certo placata, a maggior ragione adesso che è stato annunciato l’inizio delle riprese di Scissione 2.

