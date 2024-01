5 serie tv che vi faranno abbonare ad Apple TV+

Ormai è chiaro che Apple TV+ punti decisamente sulla qualità delle sue serie televisive: pochi prodotti pensati bene che riescono a portarsi a casa il plauso del pubblico e della critica. Ne abbiamo scelte cinque che valgono davvero l'abbonamento.

Partiamo con The Morning Show, che vede protagonista Jennifer Aniston in un racconto dei notiziari mattutini statunitensi e tutto quello che gira loro attorno, non sempre così patinato come può sembrare.

Nella lista mettiamo poi Scissione, gioiello fantascientifico che parla della divisione in questo caso letterale tra vita privata e vita lavorativa, un piccolo incubo a occhi aperti di un elemento futuribile del nostro modo di approcciarci al lavoro. Qua la nostra recensione di Scissione.

Passiamo poi a Shrinking con Jason Segel e Harrison Ford, in cui un terapeuta inizia a dire ai suoi pazienti cosa pensa veramente e quello che dovrebbero fare, stravolgendo le loro vite.

Impossibile poi non inserire Ted Lasso, serie sportiva con Jason Sudeikis che ha ottenuto applausi dappertutto e che è già diventata un vero e proprio cult. L'abbiamo infatti messa nelle serie tv migliori del 2023.

Chiudiamo con Slow Horses, serie britannica di spionaggio con Gary Oldman capace di portarci dentro il mondo delle spie ma non come vi aspettereste.

E voi le avete già viste queste serie tv? Diteci le vostre preferite di Apple TV+ qua nei commenti!