5 serie tv assolutamente da guardare se amate Rick and Morty

Quando si diventa fan di un prodotto diventa inevitabile cercarne poi di simili: abbiamo allora scelto cinque serie televisive animate che dovete guardare se amate Rick and Morty. E già che ci siete recuperate la nostra recensione di Rick and Morty 7.

Partiamo con Solar Opposites, serie dello stesso creatore di Rick and Morty che segue le avventure di quattro alieni in fuga dal proprio pianeta, che finiscono per schiantarsi sulla Terra in un sobborgo statunitense. Qua la recensione della prima stagione di Solar Opposites.

Mettiamo poi la serie animata su Harley Quinn: comicità per adulti, violenza, esagerazione ma con una cura dei dettagli che vi ricorderà le migliori puntate di Rick and Morty.

Non proprio per adulti se volete abbassare un po' i toni ma vi consigliamo anche Gravity Falls, piccola e deliziosa gemma tra crescita personale e meraviglia continua.

Lo zampino del Justin Roiland di Rick and Morty c'è anche in Koala Man, che parla di Kevin Williams, un padre di famiglia che va in missione nei panni del supereroe Koala Man.

Chiudiamo con The Venture Bros., commedia drammatica tra action e avventura nata come satira proprio dei cartoni animati di quel genere degli anni '60.

E voi le conoscevate tutte queste serie? Le avete già viste? Diteci la vostra nei commenti.