Netflix, 5 serie tv cancellate che ci fa ancora male ricordare

La notizia della cancellazione di The Brothers Sun da Netflix ha lasciato l'amaro in bocca a molti, generando incredulità e disappunto in numerosi spettatori. Lo show televisivo con protagonista Michelle Yeoh non è che l'ultimo rappresentante di una lunga serie di spettacoli interrotti bruscamente e nonostante i buoni riscontri di pubblico.

Dato che è impossibile citarli tutti in un unico articolo, in quest'occasione ne rievochiamo 5 tra quelli (secondo noi) più significativi, vuoi per l'hype generato dalle loro premesse, vuoi per i finali aperti e lasciati per sempre in sospeso, vuoi per il potenziale successo che avrebbero ancora potuto riscuotere nel pubblico.

Uno dei casi più eclatanti è senza dubbio 1899: l'annuncio da parte dei creatori Jantje Friese e Baran Bo Odar sulla decisione da parte dei vertici Netflix di cancellare la serie dopo appena una stagione fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno. I numerosi interrogativi lasciati in sospeso al termine della prima stagione resteranno tali per sempre; un'eventualità che difficilmente avremmo potuto prevedere, dal momento Friese e Odar (oltre ad aver fatto dell'enigma e del mistero un vero "marchio di fabbrica") sono ideatori di una delle serie televisive di maggior impatto degli ultimi anni: Dark.

Sorte analoga è toccata ad Archive 81 - Universi Alternativi, cancellata dopo appena una stagione, a dispetto dell'enorme successo ottenuto. A quanto pare, la serie horror prodotta da James Wan è stata interrotta per motivi legati al budget. Questo racconto perturbante e denso di suspense purtroppo non avrà mai una conclusione definitiva.

Altro titolo interessante eliminato dal catalogo dopo la prima stagione è Gypsy: la serie con protagonista Naomi Watts (nel cast anche Billy Crudup) era incentrata sull'ambigua terapista Jean Holloway. L'acclamata regista Sam Taylor-Johnson ha diretto i primi due episodi.

Impossibile, poi, non citare Glow: dopo la notizia del rinnovo per una quarta stagione, Netflix fece marcia indietro a causa di difficoltà legate al Coronavirus (la produzione avrebbe dovuto avere inizio proprio nel 2020). Lo show tutto al femminile ambientato nella Los Angeles degli anni '80 non ha avuto la degna conclusione che si sarebbe meritato, con grande dispiacere di tutti, team creativo compreso.

Infine, è doveroso concludere con una delle cancellazioni più clamorose di sempre: The OA. La serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij è stata interrotta dopo la seconda stagione, lasciando in sospeso numerose storyline. La proposta successiva da parte del colosso streaming di fare di The OA un film si è tradotta in un nulla di fatto, per volontà dei due creatori. Questi ultimi hanno comunque firmato una delle serie più interessanti del 2023 (distribuita da Disney+): A Murder at the End of the World.