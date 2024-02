5 serie tv decisamente perfette da vedere se vi manca Game of Thrones

Il vuoto lasciato da Game of Thrones è quasi impossibile da colmare, anche se ci sta provando House of The Dragon: vogliamo quindi provare a consigliarvi 5 serie televisive da vedere se siete fan delle opere nate dalla penna di George Martin, oltre al prequel dedicato ai Targaryen.

Cominciamo con His Dark Materials, sempre prodotta dalla HBO, ambientazione fantasy ma contemporanea e tratta dall'acclamata trilogia letteraria scritta da Philip Pullman. Mondi paralleli, anime che diventano animali di compagnia, regimi religiosi e tanti intrighi. Qua la nostra recensione di His Dark Materials.

Rimaniamo sempre in casa HBO solo per gli intrighi politici togliendo il fantasy, ma che intrighi e quanto sangue in Roma, due stagioni acclamate ma che hanno lasciato con l'amaro in bocca perché troppo poche vista la cura dei dettagli e la ricostruzione della Roma del I secolo Avanti Cristo. Costava anche tantissimo produrla, va detto.

Sempre dramma storico e battaglie medievali con Vikings: ambientazione norrena, personaggi carismatici, sangue e una buona dose di tradimenti per una serie che ha saputo conquistarsi un grandissimo successo. Qua la nostra recensione della sesta stagione di Vikings.

Non è ovviamente ai livelli di Game of Thrones ma se volete lo stesso mix di fantasy, magia e intrighi c'è The Witcher, anche se senza Henry Cavill non sarà più la stessa cosa.

Chiudiamo con Outlander, che anche in questo caso mescola magia (almeno come incidente scatenante) e un'ambientazione storica tra battaglie campali e passioni travolgenti.

