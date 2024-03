5 serie tv da guardare immediatamente se avete amato Il problema dei 3 corpi

Sbarcato su Netflix e già capace di conquistarsi una grandissima fetta di pubblico, Il problema dei 3 corpi è fantascienza pura, perciò se la serie vi è piaciuta e volete prodotti simili ve ne consigliamo cinque da vedere assolutamente.

Iniziamo con Devs, miniserie di Alex Garland che va a toccare temi profondi come il libero arbitrio e il determinismo, in una struttura privata che si occupa di meccanica quantistica.

Fantascienza e filosofia la troviamo anche in The OA, purtroppo cancellata da Netflix dopo due stagioni ma capace di scavarsi la sua nicchia nel cuore dei fan di questo genere, tra indagini e misteri con risvolti sovrannaturali.

Serie disponibile su Apple Tv è invece Silo, ambientata in un futuro distopico in cui una comunità vive appunto dentro un gigantesco silo sotterraneo, con un grande cast composto da Rebecca Ferguson, Tim Robbins, David Oyelowo e Common.

Se si parla di fantascienza e linee temporali non possiamo non consigliarvi Dark, diventata un fenomeno streaming su Netflix e capace di far arrovellare il cervello di migliaia e migliaia di spettatori, puntata dopo puntata. Ecco la nostra recensione della terza stagione di Dark.

Chiudiamo con Fondazione, serie tv su Apple Tv liberamente ispirata ai celeberrimi scritti di Isaac Asimov, che raccontano di un futuro estremamente distante.

Qua intanto se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, e poi vi chiediamo: avete già visto tutte queste serie tv? Diteci la vostra nei commenti!

