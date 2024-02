5 serie tv da guardare se già vi manca True Detective: i nostri consigli

Tornata in pompa magna con la sua quarta stagione, True Detective lascia sempre un po' di vuoto quando finisce, ecco perché abbiamo scelto cinque serie televisive simili che dovete recuperare se per caso sentite già la mancanza dello show HBO. E qua la nostra recensione di True Detective Night Country.

Cominciamo con Sharp Objects, miniserie in otto episodi diretta dal compianto Jean-Marc Vallée. La protagonista interpretata da Amy Adams è una giornalista che ritorna nella sua città natale dopo la scomparsa di due ragazzine, con tantissimi segreti pronti a venire a galla.

Mettiamo ovviamente Broadchurch per la parte investigativa e la coppia di detective a indagare sul caso, che per la prima delle tre stagioni è quello dell'omicidio di un ragazzino della piccola cittadina sulla costa inglese.

Se invece volete un taglio più sovrannaturale un po' come ha fatto True Detective: Night Country ecco The Outsider, basato su un romanzo di Stephen King, in cui il brutale omicidio di un ragazzino nasconde in realtà un male terrificante.

Inseriamo poi The Fall per mettervi nei panni del serial killer, in questo caso palesato fin dall'inizio e con il volto di Jamie Dornan, ossessionato dalle giovani donne. A dargli la caccia in questo caso dalla detective interpretata da Gillian Anderson.

Chiudiamo con una serie che ha davvero tantissimo in comune con la quarta stagione di True Detective, cioè Fortitude: un'isola remota delle Svalbard, un brutale omicidio inaspettato, ghiaccio e segreti da svelare.

E voi le conoscevate tutte queste serie? Le avete già viste?