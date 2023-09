5 serie tv horror da vedere su Disney+ se siete abbonati al servizio

La Halloween Collection di Disney+ sta per arrivare, e per l'occasione vogliamo suggerirvi questo 5 serie tv horror da guardare su Disney+ se siete abbonati alla piattaforma di streaming on demand della Disney.

Buffy l’ammazzavampiri – Una svogliata cheerleader del liceo scopre di essere la "prescelta", un'ammazzavampiri, l'unica speranza dell'umanità (o almeno del suo liceo).

American Horror Story S1 – S11 – Serie horror antologica creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk. In alternativa, sulla piattaforma è presente anche American Horror Stories, spin-off della pluripremiata serie antologica American Horror Story che propone in ogni episodio una storia horror diversa.

Scream Queens – Scream Queens è una serie antologica di genere comedy-horror di Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan e Dante Di Loreto. Il primo episodio ruota intorno a un campus universitario che viene scosso da una serie di omicidi.

The Walking Dead – Questa serie segue un gruppo di sopravvissuti durante l'apocalisse zombie. A volte i conflitti interpersonali rappresentano un pericolo tale che alcuni sono disposti a fare qualsiasi cosa per sopravvivere.

X-Files – X-Files è la leggendaria serie drammatica sugli agenti speciali dell'FBI che indagano su casi chiamati "X-Files", che riguardano fenomeni paranormali o inspiegabili.

Per altre visioni da brividi, scoprite il nuovo film horror originale Nessuno ti salverà, una produzione 20th Century Studios.