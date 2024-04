Le 5 serie TV più importanti di sempre che non puoi non aver visto

Sono cinque - ma in realtà sarebbero molte di più! - le serie TV che oggi vogliamo analizzare e ricordare, inserendole nella categoria delle serie TV più importanti di sempre nella quale vanno di diritto. Cinque show che hanno cambiato per sempre il modo di concepire un prodotto per il piccolo schermo.

Lost

Partiamo con quella che, di questa lista, è forse la serie TV che più di ogni altra ha cambiato le carte in tavola. Per molti, noi compresi, esiste un prima e un dopo Lost. Quello che ai tempi veniva ancora chiamato “telefilm”, è un prodotto che è riuscito nell’ardua impresa di invertire il paradigma con cui si racconta una serie TV. Colpi di scena, flashback, personaggi che evolvono in modo inaspettato, misteri a non finire… Lost ha tutto, compreso un finale che ha letteralmente spezzato in due pubblico e critica, generando un buzz che per i tempi moderni è norma, ma per allora era un qualcosa di davvero mai sperimentato.

Twin Peaks

Se Lost ha rappresentato un’inversione di paradigma nel modo di concepire le serie TV, Twin Peaks, qualche anno prima, ha donato ai prodotti seriali la giusta maturità. Un fenomeno cult che è riuscito nell’arduo compito di insidiarsi nella quotidianità come mai nessuno ci era riuscito prima di allora. La frase “Chi ha ucciso Laura Palmer?” è una domanda che, in quegli anni, si sono posti un po’ tutti. Un mistero, quello della – apparentemente – tranquilla cittadina di Twin Peaks che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori per anni.

Breaking Bad

Tanto si è scritto di questa serie TV, e probabilmente tanto si scriverà ancora. Breaking Bad non può non rientrare in questa cinquina. Lo show, andato in onda dal 2008 al 2013, ci ha regalato attimi di pura adrenalina grazie ai suoi incredibili protagonisti, Walter White e Jesse Pinkman, interpretati meravigliosamente dal duo Bryan Cranston e Aaron Paul. La storia mette al centro le vicende di un professore scontento il quale, dopo essergli stato diagnosticato un cancro ai polmoni, decide di cambiare vita. Il resto è storia, anzi, ve lo spieghiamo nei motivi per cui dovreste assolutamente recuperare Breaking Bad.

Friends

Probabilmente la migliore comedy di sempre, Friends risulta ancora oggi una serie TV divertente e godibile nonostante siano passati trent’anni – sì, avete letto bene – dalla sua uscita nel 1994. I suoi protagonisti, da Rachel a Ross, passando per l’indimenticabile Chandler interpretato da Matthew Perry recentemente scomparso, sono rimasti nei cuori degli appassionati. Imperdibile se siete alla ricerca di un prodotto seriale divertente, leggero e godibile.

Doctor Who

Spesso e volentieri non si da il giusto peso a Doctor Who, la serie TV più longeva di sempre. Andata in onda dal 1963 al 1989, per poi essere ripresa molteplici volte con il nuovo corso dal 2005 ad oggi, Doctor Who è probabilmente uno dei prodotti seriali più iconici di sempre. I mille volti del Signore del Tempo, il cacciavite sonico, il TARDIS. Sono solo alcuni elementi che rendono lo show britannico uno dei più incredibili ad aver varcato la soglia del piccolo schermo.

Su Drive In Edizione Speciale ( DVD) è uno dei più venduti di oggi.