5 serie TV Netflix da guardare se amate le trame complesse

Che Netflix abbia un catalogo davvero ricco e vasto non è di certo una novità. La maggior parte dei gusti del pubblico possono essere soddisfatti, tra spettacoli di intrattenimento, documentari, film di Hollywood, anime, e molto altro, è difficile rimanere completamente insoddisfatti dalla proposta sulla popolarissima piattaforma streaming.

Ciò significa che anche chi è alla ricerca di trame intricate e complesse potrà trovare pane per i suoi denti? Assolutamente sì, ed è per questo che oggi vi presentiamo una selezione di titoli cervellotici e difficili per soddisfare il vostro desiderio di titoli complessi e articolati. Iniziamo.

Dark

Da molti ritenuta una delle migliori serie originali Netflix della storia, lo show tedesco Dark ha sicuramente il merito di aver giocato a lungo con le menti dei suoi fan, per arrivare a una conclusione che (senza farvi spoiler, se non l'avete ancora vista) ha saputo cambiare completamente ogni teoria e ipotesi fatta fino a quel momento. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della terza e ultima stagione di Dark.

Altered Carbon

La prima stagione di Altered Carbon aveva quasi fatto gridare al miracolo. In un periodo non brillante per gli show Netflix, infatti, la serie ideata da Laeta Kalogridis era stata in grado di rompere gli schemi e presentare un prodotto affascinante e misterioso, tra atmosfere futuristiche mozzafiato e misteri irrisolvibili. Il secondo ciclo di episodi, seppur generalmente positivo, non ha saputo mantenere le aspettative, anche se comunque si tratta di una serie che, per gli appassionati delle trame intricate, saprà regalarvi grandi momenti. Vi lasciamo la nostra recensione della seconda e ultima stagione di Altered Carbon.

The OA

Altra serie già conclusasi, tra grandi proteste per la sua cancellazione, è The OA, l'ottimo thriller a metà tra fantasy e fantascienza di Brit Marling (che interpreta anche la parte della protagonista) e Zal Batmanglij, che nelle sue due stagioni ha tenuto gli spettatori incollati in attesa di comprendere come si sarebbero evolute le vicende di Prairie Johnson, PA con una missione fondamentale da compiere che richiede il contatto con un'altra dimensione.

Black Mirror

La serie di origine britannica Black Mirror è di sicuro un must per coloro che vogliono perdersi per ore in riflessioni filosofiche sul futuro, la tecnologia e la natura umana. Essendo uno show antologico, ogni puntata narra una storia diversa che potrà portare alla luce volta per volta un dilemma morale differente. Gli ultimi episodi non sono di certo all'altezza dei primi, ma con una sesta stagione in arrivo potrà sicuramente recuperare i fasti del passato. Per rivedere insieme meglio il quinto ciclo di episodi, vi lasciamo alla nostra recensione di Black Mirror 5.

Mindhunter

Chiudiamo con un altro prodotto amatissimo della piattaforma streaming di Netflix, ovvero Mindhunter. Se la professione del profiler criminale è diventata così famosa negli ultimi decenni, è perché John E. Douglas ha trasformato la caccia al serial killer in una materia più vicina alla scienza che alla pura e semplice azione sul campo. La serie celebra questa figura tramite il personaggio di Holden Ford (interpretato da Jonathan Groff), che fa dell'analisi comportamentale degli assassini la sua nuova passione/ossessione. Per gli amanti delle trame complesse e intriganti, è una serie imperdibile.

Ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le vostre serie "cervellotiche" preferite su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!