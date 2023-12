5 serie tv Prime Video da non perdere nel 2024, da The Boys a Fallout

Il 2024 sarà un anno fondamentale per Prime Video, con tantissime nuove stagioni o nuove serie originali pronte a debuttare in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, da The Boys 4 a Fallout.

Qui sotto, vi anticipiamo le 5 serie tv di Prime Video da non perdere nel 2024:

Citadel: Diana - La serie, creata, prodotta e girata in Italia, ha per protagonista Matilda De Angelis. Con lei nel cast anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Regia di Arnaldo Catinari.

Fallout - Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e scopriranno un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Fallout.

The Boys 4 - la quarta stagione dell'irriverente saga che immagina un mondo in cui i supereroi, che sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come le divinità, abusano dei loro superpoteri invece di usarli per il bene. Cliccate qui per scoprire cosa sappiamo sulla trama di The Boys 4.

Expats - Ambientata nel contesto complesso dei residenti di Hong Kong, Expats di Lulu Wang ritrae un gruppo di donne dalle mille sfaccettature dopo che un singolo incontro dà il via a una catena di eventi che cambiano la vita. Con Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo.

Those About to Die - Roma nel 79 d.C. è la città più ricca del mondo. La popolazione, annoiata, inquieta e sempre più violenta, è tenuta in riga principalmente da cibo gratuito e intrattenimento spettacolare, sotto forma di corse di carri e combattimenti di gladiatori. Protagonista Anthony Hopkins. Diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintne.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità dal mondo di Prime Video.