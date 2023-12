5 serie tv da recuperare se vi sta piacendo Reacher

Su Amazon Prime Video sono arrivate le prime puntate della seconda stagione di Reacher, ma noi oggi siamo qua a consigliarvi dei prodotti simili se vi sta piacendo la serie con Alan Ritchson e ne volete sempre di più.

Cominciamo con The Terminal List, che trovate sempre su Prime Video con protagonista Chris Pratt. Una missione di vendetta di un membro dei Navy Seal statunitensi per scoprire chi ha ucciso la sua famiglia e che si troverà in mezzo a una cospirazione più grande di lui. E qui la nostra recensione di The Terminal List.

Dobbiamo poi ovviamente consigliarvi Jack Ryan con John Krasinski, tratta dai romanzi di Tom Clancy. Anche in questo caso la trovate su Prime Video e vi potete fare una scorpacciata di spie e intrighi internazionali.

Fra i capostipiti del genere sul piccolo schermo c'è poi 24 con Kiefer Sutherland, grande serie che ha fatto la storia non solo del genere ma delle produzioni per la televisione. La trovate tutta su Disney Plus.

Se volete rimanere sempre nel sud degli Stati Uniti come la prima stagione di Reacher allora ecco Justified, con Timothy Oliphant che cerca di far rispettare la legge in Kentucky. Anche questa è su Disney Plus.

Chiudiamo con Banshee, serie che trovate su Sky e NOW con Anthony Starr in cui un ex criminale dal passato oscuro si finge sceriffo.

E voi le avete già viste queste serie? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla trama della seconda stagione di Reacher.