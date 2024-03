5 serie tv da recuperare subito se vi è piaciuto Road House su Prime Video

Dato che su Prime Video Road House ha decisamente fatto parlare di sé, abbiamo deciso di consigliarvi cinque serie televisive simili al film, così se per caso volete rimanere in quell'ambito avete un po' di puntate da recuperare. Qua intanto vi lasciamo la nostra recensione di Road House.

Cominciamo con The Gentlemen che potete trovare su Netflix: criminalità londinese, una storia frenetica e soprattutto la commistione tra action, crime e comicità tipica di Guy Ritchie.

Rimanendo sempre nel mix tra action e comedy su Netflix c'è anche FUBAR, la serie con Arnold Schwarzenegger in cui il suo personaggio e quello di sua figlia sono entrambi agenti della CIA, ma non sanno che anche l'altro fa lo stesso lavoro.

Spostiamoci su atmosfere più western che Road House cerca di replicare con Justified, serie di FX con uno sceriffo statunitense dei giorni nostri che però ha metodi molto da 1800, interpretato da Timothy Olyphant.

Impossibile poi non consigliarvi Reacher su Prime Video: botte da orbi come in Road House e un protagonista che nello scontro a mani nude è praticamente invincibile.

Chiudiamo con Mr. e Mrs. Smith sempre su Prime Video: due spie costrette a diventare marito e moglie, fra spionaggio e comicità.

E voi le avete già viste tutte? Se volete ecco anche 5 film da vedere se vi è piaciuto Road House, e poi diteci la vostra nei commenti!

