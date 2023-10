5 serie TV che valgono l'abbonamento ad Apple TV+

Perdersi nei cataloghi delle piattaforme streaming è fin troppo facile, ecco perché oggi vogliamo consigliarvi cinque serie tv da vedere assolutamente su Apple TV+ per le quali vale la pena farsi l'abbonamento.

Cominciamo inevitabilmente con Ted Lasso, serie sportiva che ha conquistato tutto e tutti con protagonista Jason Sudeikis. Tre stagioni fenomenali tra calcio, passione e personaggi memorabili per cui vale davvero la pena abbonarsi ad Apple TV+. Qui la nostra recensione del finale di Ted Lasso.

Poi citiamo Scissione: solo una stagione all'attivo e una seconda in produzione per un gioiello di fantascienza tremendamente reale. Un luogo di lavoro dove ci si divide mentalmente una volta usciti creando due personalità distinte che in teoria non dovrebbero mai sfiorarsi. E per la seconda stagione di Scissione c'è anche lo sceneggiatore di House of Cards.

Per un horror psicologico invece eccovi Servant di M. Night Shyamalan. Quattro stagioni fra bambole reborn, intrighi, sospetti e lo stile di Shyamalan che in tanti hanno imparato ad amare al cinema.

Spostiamoci invece su un dramma storico citando Dickinson con Hailee Steinfeld. La serie racconta appunto la vita della poetessa Emily Dickinson con un tono fresco e scanzonato capace di conquistare davvero tutti.

Chiudiamo poi con Shrinking, con un mostro sacro come Harrison Ford e Jason Segel. Cosa succederebbe se un terapista iniziasse a dare consigli attivi ai suoi pazienti? Una dramedy davvero splendida tra l'altro dagli autori di Ted Lasso.

Ce ne sarebbero ancora tantissime da citare di serie su Apple TV+: Slow Horses, Little America, The Afterparty, Trying e altre, ma già per queste cinque vale l'abbonamento.

E voi le avete viste? Quali sono le vostre cinque serie Apple TV+ da consigliare? Ditecelo nei commenti!