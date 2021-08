5 serie TV sui viaggi nel tempo da guardare in streaming

Quello di voler viaggiare nel tempo è il desiderio più antico dell'uomo, che l'ha esplorato numerose volte nei film di fantascienza più famosi, come Ritorno al futuro. Oggi possiamo dirci degli esperti in materia. Dunque è sempre più difficile trovare show che siano all'altezza della complessità che cerchiamo, ma esistono. Noi ve ne consigliamo 5.

Dark (Netflix)

Come non iniziare da Dark? Il gioiellino tedesco di Netflix si svolge su tre piani temporali, e fa partire tutta la vicenda dalla scomparsa di un bambino, che è il motore che fa venire fuori oscuri segreti nella cittadina di Windeon. I tre periodi storici che esploriamo sono il '53, l'86 e il 2019. La trama si basa sul principio dell'autoconsistenza: i personaggi che sono in grado di spostarsi nel tempo non possono cambiare gli eventi, né il loro destino. E ovviamente neanche quello degli altri. Il passato, in quanto tale, è immutabile e loro non possono che fare da spettatori a ciò che è accaduto, assecondando gli eventi per come si sono svolti.

Loki (Disney+)

Impossibile tenere fuori da questa lista Loki, un prodotto del MCU che ha fatto molto parlare quest'anno. In questa serie ci troviamo di fronte alla TVA, un'organizzazione al di fuori dello spazio-tempo che monitora le linee temporali. Inoltre, nello show, si parla e vediamo delle varianti, cioè versioni alternative di una stessa persona. E', dunque, un gioco di linee temporali, che rappresenta quello che sarà il Multiverso Marvel del futuro. E parlando proprio di Multiverso si dice che in Loki 2 un personaggio potrebbe scatenare una guerra multiversale molto pericolosa.

Russian Doll (Netflix)

In questo caso parliamo di un loop temporale. La protagonista della serie, Nadia, ripete infinite volte il giorno del suo compleanno: i festeggiamenti, gli invitati ecc., e ogni volta la giornata si conclude con la sua morte. Qualunque cosa farà. Vi ricorda qualcosa?

Undone (Amazon Prime Video)

Ci spostiamo su Amazon Prime, dove scopriamo Undone. La serie animata parla di Alma, una donna che, dopo essere stata vittima di un incidente d'auto che l'ha portata vicina alla morte, scopre di avere un nuovo rapporto con il tempo. Lo show esplora la natura elastica della realtà, e porterà gli spettatori e Alma a scoprire la verità sulla morte di suo padre. La buona notizia è che Amazon ha appena rinnovato Undone per una seconda stagione.

Viaggio nel Futuro (Disney+)

Questo show ha un taglio un po' diverso dai precedenti. E' infatti una docuserie che racconta, attraverso la tipica famiglia americana, come sarà essere umani tra 1 milione di anni. Dunque, in questo caso, a fare un viaggio nel tempo è lo spettatore stesso, che sarà catapultato in quello che potrebbe essere il futuro della sua specie.